El lateral izquierdo venezolano Alessandro Milani regresará a la disciplina de la SS Lazio para disputar la pretemporada del conjunto italiano, luego de finalizar su periodo de cesión en el Avellino, club con el que completó su primera campaña como profesional.

Durante el último curso, el defensor de 21 años atravesó un proceso de adaptación marcado por molestias físicas recurrentes y una limitada gestión de minutos, factores que restringieron su participación a un total de 15 compromisos oficiales, seis de ellos como titular.

Ante este escenario, el futbolista encara su retorno a la capital italiana con la meta de integrarse a los trabajos del primer equipo bajo la observación del cuerpo técnico romano o, en su defecto, mostrar condiciones que le permitan concretar una nueva cesión o traspaso hacia un destino donde asegure continuidad competitiva en el mercado de verano.

El presente deportivo de Milani —quien suma tres apariciones con la selección absoluta de Venezuela— permanece bajo seguimiento constante del seleccionador nacional, Oswaldo Vizcarrondo, quien lo ha mantenido en sus convocatorias recientes y espera que el zaguero consolide ritmo de juego en el balompié europeo para afianzarse en la defensa vinotinto.

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