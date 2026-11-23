El infielder de los Cardenales de Lara, Luisangel Acuña, inscribió su nombre junto a dos referentes históricos de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) tras alcanzar una combinación de poder y velocidad antes de cumplir los 25 años de edad durante el triunfo dominical de su equipo ante los Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario.

Durante el encuentro, Acuña bateó de 4-1 con su primer cuadrangular de la campaña, una carrera impulsada, una anotada y una base robada; el estacazo se produjo en el quinto episodio al primer pitcheo frente al relevista Johan Moreno, luego de que en el primer acto negociara un boleto ante el abridor Eliéser Hernández y estafara la intermedia.

Con esta producción, el jugador crepuscular elevó sus totales vitalicios en ronda regular a 12 jonrones y 35 bases robadas, registro que, según datos del portal estadístico Pelota Binaria, solo habían concretado antes de los 25 años Bob Abreu —quien acumuló 19 vuelacercas y 57 estafadas en ocho zafras con los Leones del Caracas entre 1991-1992 y 1998-1999— y Magglio Ordóñez, autor de 30 bambinazos y 43 robos en ese mismo lapso con los Caribes de Anzoátegui.

En sus primeros 14 compromisos de la presente temporada con la novena larense, Acuña exhibe una línea ofensiva de .321/.415/.429 y un OPS de .844, respaldados por 18 imparables, tres dobletes, un cuadrangular, cinco carreras remolcadas, 12 anotadas y cinco almohadillas estafadas.

Visita nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube