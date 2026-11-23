Con una producción ofensiva encabezada por Alí Sánchez, quien ligó de 4-2 con cuatro carreras impulsadas, los Cardenales de Lara derrotaron este domingo 9-5 a los Tiburones de La Guaira en el Estadio Universitario, en jornada correspondiente a la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP).

Aunque Simón Muzziotti inauguró el marcador para los locales en el primer episodio con un sencillo productor, la respuesta visitante llegó en el segundo tramo mediante un doblete de dos rayitas de Sánchez que volteó definitivamente la pizarra; el receptor volvió a remolcar par de anotaciones en el sexto acto con un imparable, antes de que un error en tiro del campocorto Máximo Acosta en el séptimo permitiera que Rangel Ravelo y Yohendrick Piñango ampliaran la ventaja larense.

Desde el montículo, Cruz Noriega (2-0) se acreditó la victoria tras retirar un episodio en blanco y Scott Engler aseguró el salvamento, respaldando la apertura de Abdiel Mendoza, quien toleró una carrera en tres entradas; por los salados cargó con el revés Elieser Hernández luego de aceptar tres anotaciones en tres capítulos de labor, mientras que en el plato también destacaron Luisangel Acuña con cuadrangular y Rangel Ravelo con tres anotadas, frente a los esfuerzos ofensivos de Muzziotti (5-2, tres impulsadas) y Luis Lara (4-3, tres anotadas).

Con este resultado tras tres horas y 50 minutos de compromiso, Cardenales acumula 13 imparables sin errores defensivos para mejorar su registro a 16-14, en tanto que Tiburones (14-18) encadena su tercera derrota seguida antes de volver a medirse ante los crepusculares este lunes a las 7:00 p. m.

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