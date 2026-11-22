El Estadio Monumental Simón Bolívar recibió al comisionado de la Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, quien llegó acompañado de una delegación de ejecutivos para cumplir con los actos oficiales de homenaje a la selección venezolana campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La agenda institucional en el recinto capitalino abrió espacio para un intercambio directo entre las autoridades de la liga estadounidense y los representantes del béisbol nacional, en medio de las actividades programadas durante el fin de semana en Caracas.

Uno de los puntos centrales de la conversación fue la propuesta impulsada por el mánager Omar López, quien busca llevar juegos oficiales de temporada regular de las Grandes Ligas al Monumental, además de concretar encuentros de exhibición del combinado patrio antes de la próxima edición del torneo mundialista y planes de desarrollo local.

Para respaldar la iniciativa ante Manfred, López trabaja junto a una comisión conformada por Víctor Martínez, Johan Santana, Salvador Pérez y Miguel Cabrera, grupo que envió previamente los detalles técnicos y deportivos del proyecto al despacho del comisionado.

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