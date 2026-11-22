El comisionado de la Major League Baseball (MLB), Rob Manfred, sostuvo este domingo 22 de noviembre un encuentro institucional en el Palacio de Miraflores con la presidente encargada, Delcy Rodríguez, en una jornada que congregó a autoridades deportivas, diplomáticas y referentes del béisbol venezolano.

Durante la reunión, Manfred estuvo acompañado por el encargado de negocios de la Embajada de Estados Unidos en Venezuela, John Barrett, así como por el director de comunicaciones de las Grandes Ligas, Patrick Courtney.

Por la delegación nacional participaron los ministros Oliver Blanco (Relaciones Exteriores y Comercio Internacional), Franklin Cardillo (Deporte) y Sergio Lotartaro (Juventud), además de la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol (Fevebeisbol), Aracelis León.

El encuentro contó igualmente con la presencia de figuras clave de la selección venezolana campeona del Clásico Mundial de Béisbol 2026, destacando la asistencia del mánager Omar López, el coach Víctor Martínez y el capitán del combinado nacional, Salvador Pérez.

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