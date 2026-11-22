La representante de Venezuela en el certamen Miss Universo 2026, Clara Vegas Goetz, reveló públicamente su afición en la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) mediante una interacción desde su cuenta verificada en la red social Instagram.

El pronunciamiento se produjo en respuesta a una publicación de una cuenta dedicada a la cobertura de certámenes de belleza y entretenimiento nacional, donde la reina de belleza comentó de forma directa: "LOS TIBURONES DE LA GUAIRA", acompañando el mensaje con cuatro corazones rojos.

La intervención generó un inmediato movimiento en la plataforma digital, multiplicando las reacciones de seguidores vinculados tanto al ámbito del espectáculo como al seguimiento del conjunto litoralense en el torneo invernal venezolano.

El gesto reafirma el vínculo de Vegas Goetz con el béisbol nacional, disciplina a la que rindió tributo recientemente en el escenario internacional tras lucir un traje típico alegórico al deporte rey venezolano durante la competencia preliminar del Miss Universo 2026.

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