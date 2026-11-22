El Estadio Monumental de Caracas “Simón Bolívar” inauguró este sábado el Museo del Clásico de los Campeones, un recinto permanente dedicado a conmemorar la histórica conquista de la selección nacional de Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

La apertura de las instalaciones contó con la participación de la presidente interina Delcy Rodríguez, el presidente de la Fundación Estadio Monumental de Caracas “Simón Bolívar”, Jorge Márquez, y el mánager de la novena campeona, Omar López, quienes encabezaron el recorrido oficial por el nuevo complejo deportivo y cultural.

El museo dispone de nueve estaciones equipadas con tecnología de realidad inmersiva, sistemas interactivos y herramientas de inteligencia artificial diseñadas para revivir los momentos clave del certamen, incluyendo la final disputada el 17 de marzo en Miami, donde Venezuela derrotó tres carreras por dos a Estados Unidos para obtener su primer campeonato mundial.

Durante el acto inaugural, las autoridades destacaron el impacto histórico y social del título alcanzado por el combinado criollo en el deporte nacional, extendiendo una invitación abierta al público general para visitar el recinto y conocer de cerca el homenaje permanente al béisbol venezolano.

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