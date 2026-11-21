El Deportivo Táchira derrotó este sábado 2 goles por 1 al Caracas FC en el Estadio Polideportivo de Pueblo Nuevo, resultado con el que completó la barrida en los partidos de ida y vuelta del clásico nacional dentro de la fase final del Torneo Clausura de la Liga FUTVE y se mantiene firme en la lucha por el campeonato.

El conjunto dirigido por el técnico uruguayo Álvaro Recoba encaminó la victoria gracias a un doblete del delantero Rodrigo Pollero —respaldado por el desequilibrio constante por las bandas de Luis Zúñiga, quien generó la jugada individual que derivó en la segunda anotación—, registro con el cual el atacante alcanzó los 20 goles en la Liga FUTVE y firmó su cuarto doblete en la competición tras haberlo logrado anteriormente frente a Monagas SC, Trujillanos FC y Deportivo La Guaira.

En el tramo final del compromiso, marcado por la fricción en el tiempo añadido (90+4'), el encuentro registró las expulsiones de Delvin Alfonzo por la escuadra tachirense, así como de Sebastián González y Michael Covea en las filas del conjunto capitalino.

Con este triunfo ante su máximo rival, el Deportivo Táchira consolida el planteamiento táctico implementado por Recoba en el banquillo y suma tres puntos fundamentales en sus aspiraciones dentro del cuadrangular final del fútbol venezolano.

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