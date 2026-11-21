El receptor venezolano de los Cerveceros de Milwaukee, William Contreras, fue incluido como el cátcher titular del Equipo Todo-Mundo 2026 elaborado por las Grandes Ligas (MLB), una selección simbólica que reúne a los mejores peloteros internacionales de la temporada bajo la regla de un único representante por país o territorio.

Contreras se impuso en la consideración detrás del plato sobre su compatriota Gabriel Moreno gracias a su protagonismo en los dos máximos escenarios del año, tras coronarse campeón con Venezuela en el Clásico Mundial de Béisbol en marzo y ganar la Serie Mundial en octubre con Milwaukee, certamen donde bateó de 21-8 luego de registrar una línea ofensiva de .270/.341/.417 con 18 cuadrangulares en la ronda regular.

La alineación ideal de peloteros internacionales está encabezada por el japonés Shohei Ohtani como bateador designado —quien sumó 30 jonrones, 81 remolcadas y marca de 8-2 con 1.79 de efectividad en el montículo— y el cubano Yordan Álvarez en los jardines, tras alzarse de forma unánime con el premio al Jugador Más Valioso de la Liga Americana al promediar .316 con 42 vuelacercas.

El cuadro interior lo completan Curtis Mead (Australia) en la inicial, Jazz Chisholm Jr. (Bahamas) en la intermedia, Hao-Yu Lee (Taiwán) en la antesala y Otto López (Canadá) en el campocorto, acompañados en las praderas por Ceddanne Rafaela (Curazao) y Randy Arozarena (México), junto a Mauricio Dubón (Honduras) como utility y los lanzadores Cristopher Sánchez (República Dominicana) y Didier Fuentes (Colombia).

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