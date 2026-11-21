La selección nacional de fútbol de Venezuela debutó este sábado 21 de noviembre con una victoria 2-1 sobre Camerún en el inicio del Grupo K de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, resultado que le permite sumar sus primeros tres puntos en el certamen orbital.

El combinado criollo inauguró el marcador en el minuto 28 tras una definición de Román Lozada a pase de Emmanuel Brito, y amplió la ventaja en la etapa complementaria al 58' por intermedio de Santiago Sánchez tras un centro de Andy Saavedra, antes de que Aviel Hentcho descontara para el cuadro africano en el tiempo añadido (90+1').

Con este triunfo, Venezuela encadena su tercera edición consecutiva (2023, 2025 y 2026) ganando en su presentación inaugural y logra su primera victoria histórica frente a una selección de la Confederación Africana de Fútbol (CAF) en esta categoría, en una jornada donde acumuló 12 remates al arco y 2,7 goles esperados.

En el plano individual, el atacante Santiago Sánchez registró siete disparos a puerta durante el compromiso, igualando el récord histórico para un jugador en un encuentro del torneo desde 2013 junto al nigeriano Victor Osimhen y el norcoreano Kim Yu-Jin, de cara al próximo desafío de la selección frente a Rumanía el martes 24 de noviembre a las 11:30 a. m. (hora venezolana).

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