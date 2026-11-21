El receptor de los Cascabeles de Arizona, Gabriel Moreno, recibió este jueves el Premio Luis Aparicio en una ceremonia celebrada en el auditorio de Empresas Polar en Caracas, distinción que lo acredita como el jugador venezolano más destacado de la temporada 2026 en las Grandes Ligas.

El pelotero barquisimetano de 26 años obtuvo la estatuilla de manos de Salvador Pérez —ganador unánime en 2021 y único receptor que había alcanzado este reconocimiento hasta la fecha—, culminando así un año individual en el que conquistó el título de bateo de la Liga Nacional, el Guante de Oro, el Bate de Plata y la selección al Primer Equipo Todo-MLB de su posición.

«El Premio Luis Aparicio es el mejor que recibí este año, por ser el galardón que reconoce al mejor venezolano y por todo lo que representa para nosotros; todos son valiosos, pero este vale mucho más», expresó Moreno durante el acto institucional, que contó con la presencia de figuras vinculadas al béisbol como Ernesto Jerez y Carlos Silva.

Con este triunfo, la organización de los Cascabeles de Arizona encadena dos ediciones consecutivas con presencia en el palmarés del reconocimiento, luego de que Eugenio Suárez obtuviera el galardón en 2025 tras disputar la mayor parte de aquella campaña con el conjunto desértico antes de ser transferido a los Marineros de Seattle.

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