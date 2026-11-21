Los Mets de Nueva York acordaron este jueves un contrato de tres temporadas y 12 millones de dólares con el relevista zurdo venezolano Darwinzon Hernández, a la espera de la confirmación oficial por parte de la organización, para fortalecer su cuerpo de lanzadores de cara a la próxima campaña de las Grandes Ligas.

La contratación responde a la prioridad del presidente de operaciones de béisbol del club, David Stearns, de incorporar brazos zurdos de impacto tras las salidas de A. J. Minter y Brooks Raley en la pasada fecha límite de cambios, en un contexto competitivo donde los bateadores de esa mano representaron el 49 % de las apariciones al plato en la liga durante la última zafra.

Oriundo de Ciudad Bolívar y próximo a cumplir 30 años en diciembre, Hernández regresa a la Gran Carpa luego de completar una destacada pasantía de cuatro campañas en la Liga Profesional Japonesa (NPB) con los Halcones de Fukuoka SoftBank, donde dejó efectividad global de 2.46 en 131.2 entradas lanzadas y registró un promedio de carreras limpias de 1.48 con 52 ponches en 42.2 episodios durante 2026.

Con experiencia previa en las Mayores entre 2019 y 2022 con los Medias Rojas de Boston (efectividad de 5.06 y 133 abanicados en 85.1 capítulos), el serpentinero se une al cerrador Devin Williams como los únicos relevistas del equipo con contratos garantizados para 2027, perfilándose como la principal opción zurda del bullpen por delante de Nate Lavender, Cionel Pérez y Jefry Yan gracias a su dominio vitalicio frente a bateadores zurdos (OPS permitido de .643).

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