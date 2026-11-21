El entrenamiento de resistencia aeróbica en zona 2, método fundamental en la preparación de corredores de fondo y deportistas de alto rendimiento, trascendió las pistas reales para integrarse como una mecánica funcional dentro de Grand Theft Auto 6 (GTA 6), permitiendo gestionar la capacidad cardiovascular y el umbral de fatiga de sus protagonistas.

Según registros difundidos por especialistas y aficionados al running en plataformas digitales, el sistema evalúa el ritmo de carrera y la reserva de resistencia durante las sesiones al aire libre en Vice City o sobre cintas de correr, diferenciando los esfuerzos moderados y sostenidos —necesarios para mejorar la eficiencia metabólica— de las aceleraciones máximas que agotan rápidamente la energía.

Dentro del esquema deportivo del título, la carrera a pie se complementa con disciplinas como la natación, el ciclismo y el trabajo de fuerza muscular, parámetros que interactúan con la nutrición y los tiempos de recuperación para modificar tanto el desempeño físico de los personajes como su composición corporal.

La fidelidad técnica de esta simulación despertó el interés de la comunidad atlética internacional, que analizó la aplicación de conceptos fisiológicos propios del maratón en un entorno virtual y planteó de manera simbólica el desafío de alcanzar marcas referenciales de pruebas exigentes como el Maratón de Boston.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube