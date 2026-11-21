La selección nacional de fútbol de Venezuela debuta este sábado a las 9:30 a. m. (hora venezolana) frente a su similar de Camerún en el inicio del Grupo K de la Copa Mundial Sub-17 de la FIFA Catar 2026, marcando su cuarta participación histórica y tercera consecutiva en citas orbitales de la categoría.

El combinado criollo llega a territorio catarí bajo la dirección técnica de Fernando Aristeguieta, quien asumió el banquillo en sustitución de Jhonny Ferreira tras obtener el séptimo cupo del Sudamericano hace siete meses con victoria 1-0 sobre Bolivia, torneo en el que Andy Saavedra y Santiago Sánchez lideraron la ofensiva nacional con dos anotaciones cada uno.

Durante su ciclo de preparación, la plantilla venezolana conquistó en mayo el bicampeonato del Torneo Canteras de América en Rosario tras superar 2-1 a México en la final, disputó dos encuentros amistosos ante Brasil en Teresópolis (con derrotas 1-2 y 0-3) y completó un módulo en la Isla de Margarita previo al Dubái Youth Challenge, donde igualó 0-0 con Tanzania y goleó 9-0 a Fiyi.

Tras el estreno ante el cuadro africano —cuartofinalista de la Copa Africana de Naciones—, Venezuela continuará su calendario en la fase de grupos enfrentando el martes 24 de noviembre a Rumanía y cerrará la primera ronda el viernes 27 frente a México.

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