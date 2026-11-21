Jugadores y miembros del cuerpo técnico de la selección venezolana que conquistó el Clásico Mundial de Béisbol 2026 participaron este viernes 20 de noviembre en una jornada social y deportiva en el estadio Jorge Luis García Carneiro de La Guaira, donde ofrecieron una clínica y entregaron donaciones a las escuelas de béisbol menor de la entidad.

La actividad contó con la presencia del mánager Omar López y de figuras como Miguel Cabrera, Salvador Pérez, Ronald Acuña Jr., Luis Arráez, Eugenio Suárez, Maikel García y Daniel Palencia, quienes compartieron con los jóvenes atletas y sus familiares en apoyo a las academias locales tras los terremotos ocurridos en junio.

Durante el encuentro, López subrayó la responsabilidad de los deportistas y entrenadores de mantener vigente el impulso generado por el campeonato en las nuevas generaciones, mientras que Suárez agradeció el recibimiento de la comunidad y resaltó la trascendencia de la conquista obtenida en Miami para el deporte nacional.

La jornada forma parte del cronograma oficial de celebraciones que culminará este domingo 22 de noviembre con una caravana desde las 6:00 p. m., partiendo desde el Paseo de los Héroes Campeones de 2026 hasta el Estadio Monumental Simón Bolívar de La Rinconada, donde la selección recibirá al público a partir de las 8:00 p. m. con entrada gratuita.

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