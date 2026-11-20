La Federación Venezolana de Béisbol (Fevebéisbol), presidida por Aracelis León, confirmó este jueves la ratificación de Omar López como mánager de la selección nacional absoluta con miras a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028, extendiendo así el ciclo del dirigente tras conquistar el primer título histórico del país en el Clásico Mundial de Béisbol 2026.

El anuncio oficial se realizó durante la rueda de prensa ofrecida en homenaje a los recientes campeones de la Copa Mundial Sub-23, donde la junta directiva apostó por la continuidad de un proyecto iniciado en agosto de 2022 que atravesó los cuartos de final de la edición 2023 y un cuarto lugar en el Premier 12 de 2024 antes de alcanzar la gloria en la cita orbital de este año frente a Estados Unidos.

Bajo la conducción técnica de López, quien además se desempeña desde 2025 como coach de banca de los Astros de Houston en las Grandes Ligas, el combinado criollo registra un balance global de 15 victorias y 6 derrotas en torneos internacionales de máxima categoría, desglosado en 10 triunfos y 2 reveses en dos ediciones del Clásico Mundial, junto con 5 lauros y 4 caídas en el Premier 12.

Con esta decisión administrativa, la dirigencia federativa asegura la estabilidad del cuerpo técnico nacional para encarar la preparación hacia la justa olímpica en territorio estadounidense, certamen al que Venezuela aseguró su boleto directo tras imponerse ante Japón en la fase de cuartos de final del pasado Clásico Mundial.

Visite nuestra sección de Deportes

Mantente informado en nuestros canales de WhatsApp, Telegram y YouTube