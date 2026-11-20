Parte de la selección nacional de béisbol que conquistó el Clásico Mundial en marzo pasado arribó este jueves al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, procedente de Miami, Estados Unidos, para participar en los actos conmemorativos y en la caravana prevista para el próximo domingo en Caracas.

A su llegada a la terminal aérea, el grupo de peloteros —encabezado por Eugenio Suárez, autor del doble decisivo en la final— fue recibido por el ministro para el Deporte, Franklin Cardillo, y la presidenta de la Federación Venezolana de Béisbol, Aracelis León.

La visita institucional responde a las gestiones anunciadas en marzo por el Ejecutivo nacional ante las autoridades estadounidenses y las Grandes Ligas para concretar la presencia del combinado criollo en territorio venezolano tras meses de espera.

Venezuela obtuvo su primer título en el Clásico Mundial de Béisbol 2026 al imponerse con pizarra de 3-2 frente a Estados Unidos en el encuentro decisivo, duelo en el que Salvador Pérez y Wilyer Abreu aportaron las primeras anotaciones antes de que Suárez impulsara a Javier Sanoja para romper el empate tardío propiciado por un cuadrangular de Bryce Harper.

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