Las negociaciones entre las Grandes Ligas (MLB) y la Asociación de Peloteros (MLBPA) para firmar un nuevo convenio colectivo correspondiente al período 2027-2033 permanecen estancadas a falta de diez días para que expire el acuerdo vigente, incrementando el riesgo de un paro patronal de cara a la próxima temporada.

El principal punto de fricción radica en la propuesta de la liga de establecer un tope salarial de 258,2 millones de dólares y un piso mínimo de 180,2 millones a partir de la campaña 2028, esquema que el comisionado Rob Manfred aseguró cuenta con el respaldo unánime de los 30 clubes, tras advertir este jueves que “no ve una posibilidad” de que los propietarios acepten un pacto que excluya dicho límite financiero.

Por su parte, el director interino del sindicato de jugadores, Bruce Meyer, cuestionó la postura de los dueños de equipos al señalar “la poca seriedad” de la oficina del comisionado para abordar los aspectos económicos, en un contexto donde los ingresos de la industria han crecido en 9.200 millones de dólares desde 2003 frente a un aumento salarial del 35% para los peloteros en el mismo lapso.

Aunque la oferta más reciente de la MLB plantea además un esquema de reparto equitativo de todos los ingresos del circuito, ambas partes continúan sin acercar posiciones antes del plazo límite, lo que amenaza con detener las operaciones administrativas y el mercado de agentes libres en el béisbol organizado.

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