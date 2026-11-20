El director técnico del Caracas FC, Noel Sanvicente, instó a realizar un diagnóstico profundo en todos los estamentos de la institución capitalina tras la derrota 4-1 sufrida ante la UCV FC, resultado que consumó la eliminación del equipo avileño en los cuartos de final de la Copa Venezuela 2026.

Durante su comparecencia ante los medios de comunicación en el Estadio Olímpico de la capital, el estratega guayanés reconoció el impacto anímico que representa despedirse del torneo con un marcador abultado frente a su afición, resumiendo su estado de ánimo al afirmar: “Me siento triste”.

De cara al proceso de reestructuración deportiva que demanda este revés, Sanvicente señaló que la responsabilidad del momento actual debe asumirse de manera colectiva entre el cuerpo técnico, los futbolistas y la directiva, al expresar: “Nosotros debemos buscar cuál es la enfermedad para ver cuál es el remedio que debemos comprar, sea técnico, los jugadores, sean los dirigentes”.

Con este llamado a la reflexión institucional, el entrenador exigió el máximo compromiso competitivo a los integrantes de la plantilla profesional para revertir el presente deportivo y honrar la trayectoria histórica del club en la primera división del fútbol venezolano.

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