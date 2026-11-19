Los Navegantes del Magallanes continúan fortaleciendo su plantilla de cara a la segunda mitad de la temporada 2026-27 de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP), tras sumar este miércoles en el estadio José Bernardo Pérez de Valencia a las prácticas al grandeliga Gabriel Rincones Jr. y al experimentado jugador con pasado en Ligas Mayores Wilmer Flores, junto con el anuncio del regreso del lanzador importado Drew Parrish.

El jardinero Gabriel Rincones Jr., nacido en Florida pero de ascendencia venezolana, inició su puesta a punto con miras a su debut oficial en el circuito rentado este sábado frente a los Leones del Caracas, luego de disputar 29 encuentros en la Gran Carpa con los Filis de Filadelfia y otros 54 compromisos en el sistema de Ligas Menores durante el presente año 2026.

Por su parte, el infielder Wilmer Flores regresó a los entrenamientos de la organización valenciana tras casi tres años de ausencia, aunque la gerencia precisó que todavía no existe un cronograma definido para su activación en el roster, tras venir de actuar en la Liga Mexicana de Béisbol con los Toros de Tijuana, donde dejó promedio ofensivo de .298 con 11 cuadrangulares y 37 carreras impulsadas.

Asimismo, el gerente deportivo Federico Rojas Zabolotnyj confirmó la reincorporación del serpentinero Drew Parrish, quien estuvo presente en el inicio de la zafra y permanecerá con la nave turca por el resto del calendario competitivo para blindar el cuerpo de lanzadores.

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