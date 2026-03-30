¿Adiós a la Fórmula 1? Max Verstappen pone en duda su continuidad tras el GP de Japón

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La frustración de Max Verstappen alcanzó un punto crítico tras la carrera en territorio japonés. En declaraciones a la zona mixta y a la BBC, el piloto de Red Bull fue inusualmente franco sobre su desmotivación actual, sumándose a las críticas de otros veteranos como Fernando Alonso y Carlos Sainz contra el rumbo técnico de la categoría en 2026. "La F1 no es divertida para mí en este momento", sentenció el neerlandés, quien vinculó su malestar a la dificultad de estar lejos de casa durante 22 fechas sin encontrar una recompensa emocional en el pilotaje.

Verstappen rechazó las críticas de quienes atribuyen su actitud únicamente a la falta de un coche dominante, insistiendo en que su visión del deporte va más allá de los resultados. Para el astro de los Países Bajos, la pasión ahora parece estar en horizontes fuera del "Gran Circo", específicamente en el desarrollo de su propio equipo de GT3 y en competiciones de resistencia en circuitos como Nürburgring, proyectos que planea expandir en los próximos años.

A pesar de admitir que le entristece llegar a este punto de ruptura, Max dejó claro que no necesita compasión y que se encuentra en paz con la posibilidad de alejarse de los monoplazas si la situación no cambia. Con el dominio de Mercedes consolidándose y los problemas de Red Bull bajo la nueva normativa, el futuro del piloto más influyente de la última década queda envuelto en una incertidumbre que podría cambiar el mapa de la parrilla para 2027.

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