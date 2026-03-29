Fórmula 1: Kimi Antonelli gana el GP de Japón y se convierte en el líder más joven

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Andrea Kimi Antonelli ha sacudido los cimientos de la Fórmula 1 este domingo en el circuito de Suzuka. Tras su reciente triunfo en China, el piloto de Mercedes demostró una madurez impropia de su edad al gestionar una estrategia arriesgada que le permitió heredar el liderato de la prueba. Mientras sus rivales directos, Oscar Piastri y George Russell, realizaban sus paradas tempranas en boxes, Antonelli se mantuvo en pista, una decisión que resultó maestra tras la salida del coche de seguridad en la vuelta 22 por un fuerte accidente entre Ollie Bearman y Franco Colapinto.

El parón en pista permitió al italiano realizar su detención sin perder la posición de privilegio. En la reanudación, Antonelli impuso un ritmo demoledor, cruzando la meta con una ventaja de 13,72 segundos sobre un combativo Oscar Piastri. Con este resultado, el integrante de las "flechas de plata" no solo firma un inicio de campaña de ensueño, sino que se convierte oficialmente en el piloto más joven de la historia en liderar el mundial, superando récords de precocidad previos en la categoría reina.

Podio de infarto y frustración en Mercedes

La batalla por los puestos de honor mantuvo la tensión hasta el último giro. Oscar Piastri, quien protagonizó una salida espectacular adelantando a los líderes en la primera curva, fue nombrado "Piloto del Día" tras asegurar el segundo lugar y el primer podio de la temporada para McLaren. Por su parte, Charles Leclerc logró defender con éxito el tercer escalón del podio ante el acoso constante de George Russell.

El británico de Mercedes no ocultó su frustración por el momento en que apareció el coche de seguridad, factor que arruinó sus opciones de victoria y lo relegó a la cuarta posición. En la lucha por los puntos restantes, Lando Norris se impuso en un duelo cerrado a Lewis Hamilton, quien finalizó sexto con su Ferrari. La cita en Japón confirma que, bajo el nuevo reglamento de 2026, la juventud de Antonelli y la eficiencia de Mercedes son, por ahora, la combinación a batir en el "Gran Circo".

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