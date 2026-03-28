Fórmula 1: a qué hora y por dónde ver el Gran Premio de Japón

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El "Gran Circo" se asienta en Japón con un panorama radicalmente distinto al de años anteriores. Tras las citas en Australia y China, Mercedes ha confirmado que ha interpretado mejor que nadie las nuevas normativas técnicas de 2026. George Russell lidera el mundial con 51 puntos, seguido de cerca por el joven talento Andrea Antonelli con 47. Ambos llegan a la jornada definitiva como los favoritos indiscutibles en un circuito que premia la eficiencia aerodinámica, virtud que el monoplaza alemán ha demostrado con creces en este inicio de campaña.

Ferrari se mantiene como la principal alternativa con Charles Leclerc (34 puntos) y Lewis Hamilton (33 puntos) acechando los puestos de vanguardia. Por el contrario, la gran sorpresa negativa ha sido el rendimiento de Red Bull y McLaren; el vigente campeón Lando Norris marcha sexto con apenas 15 unidades, mientras que Max Verstappen se encuentra rezagado en la octava posición con solo 8 puntos, evidenciando los problemas de adaptación de la escudería austríaca al nuevo reglamento.

Transmisión y Horarios (Hora de Venezuela)

Para seguir la acción en directo desde Venezuela, la cobertura estará disponible a través de Disney+ (Streaming) y las señales de ESPN en televisión por cable. Debido a la diferencia horaria con el país del sol naciente, la cita principal requiere trasnochar para vivir la emoción de la largada.

Sábado 28 de marzo: Clasificación, de 2:00 a.m. a 3:00 a.m.

Domingo 29 de marzo: Gran Premio de Japón (Carrera), a las 2:00 a.m.

Esta temporada, que cuenta con once escuderías tras la incorporación de Cadillac, se encamina a una lucha intensa por los puntos en la zona media, mientras Mercedes intenta sentenciar su dominio antes de que el calendario regrese a territorio occidental.

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