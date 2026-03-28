El Inter de Miami rinde homenaje a Lionel Messi con una tribuna a su nombre

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El Inter Miami ha decidido inmortalizar el impacto de Lionel Messi antes de la inauguración de su flamante recinto. La "Leo Messi Stand" será una realidad a partir del próximo 4 de abril, cuando el club estrene el Nu Stadium en un encuentro frente al Austin FC. Este homenaje no responde a la nostalgia, sino al presente arrollador del capitán, quien desde su llegada en 2023 ha liderado al equipo en la conquista de la Leagues Cup, el Supporters’ Shield y la reciente MLS Cup 2025.

La nueva ubicación estará situada en la grada este del estadio, abarcando desde las secciones 117 a 121 en la bandeja baja hasta la 217 a 223 en la parte superior. Según informó la institución, los aficionados que ocupen estos asientos disfrutarán de experiencias exclusivas, convirtiendo este sector en el corazón simbólico y comercial del complejo Miami Freedom Park, una obra valorada en mil millones de dólares.

Un estadio a la altura de una leyenda

La creación de la "Leo Messi Stand" consolida la figura del rosarino como el eje central de la nueva era de la MLS. El Nu Stadium, con capacidad para 26.700 espectadores, ha sido diseñado para reflejar el salto de visibilidad global que Messi otorgó a la franquicia. El club destacó que este reconocimiento es único en el mundo, ya que ningún otro deportista de élite compite regularmente en un estadio que ya ostente su nombre en las tribunas mientras sigue vistiendo de corto.

Con este movimiento, el Inter Miami no solo premia los títulos obtenidos en el campo, sino que asegura que el legado de Messi esté presente en cada rincón de su nueva casa. La inauguración del estadio en abril promete ser una fiesta histórica para el fútbol de los Estados Unidos, con el "10" como protagonista absoluto tanto en el césped como en la arquitectura del recinto.

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