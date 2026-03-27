Tiger Woods arrestado tras un nuevo accidente de coche en Florida

Suscríbete a nuestros canales

La Oficina del Sheriff del Condado de Martin informó que Tiger Woods fue detenido tras chocar contra el remolque de un camión al que intentaba adelantar a una velocidad superior a la permitida. Según el reporte oficial, el vehículo terminó volcado sobre su costado derecho alrededor de las dos de la tarde. En las pruebas realizadas, Woods arrojó un resultado de 0 en alcoholemia, pero se negó a someterse a un test de urina, lo que derivó en un arresto de ocho horas siguiendo el protocolo local para casos de conducción bajo sospecha de sustancias.

Este nuevo episodio ocurre en un momento crítico para la estrella, quien trabajaba intensamente para recuperarse de una lesión en el tendón de Aquiles sufrida en 2025. El objetivo del cinco veces campeón era participar en el próximo Masters de Augusta, un plan que ahora parece desmoronarse. Incluso el presidente Donald Trump, quien condecoró a Woods en 2019, había insinuado días antes que el golfista no jugaría el torneo, lamentando tras el accidente la situación de su "amigo".

Un historial de incidentes al volante

La trayectoria de Woods fuera de los campos de golf ha estado marcada por colisiones similares que han afectado tanto su salud física como su imagen pública. Este es el cuarto accidente de tráfico relevante en el que se ve involucrado durante las últimas dos décadas.

En 2021, sufrió fracturas graves en las piernas tras dar varias vueltas de campana en California, un suceso que lo mantuvo alejado de la competición profesional por un largo periodo. Previamente, en 2017, fue hallado inconsciente al volante en una situación parecida a la actual y se declaró culpable de conducción temeraria. El primer gran escándalo ocurrió en 2009, cuando estrelló su camioneta frente a la casa de un vecino, evento que desencadenó la exposición pública de sus crisis matrimoniales e infidelidades.

A pesar de la aparatosidad del vuelco de este viernes, el estado de salud de Woods no reviste gravedad. Sin embargo, las consecuencias legales y el impacto en su preparación física suponen un obstáculo que podría marcar el cierre definitivo de su carrera profesional en el circuito de élite.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.