Victoria histórica por penales: República Checa está a un paso del Mundial

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La noche en Praga fue una auténtica montaña rusa de emociones. La República Checa logró rescatar un partido que parecía perdido tras un inicio arrollador de Irlanda, que se puso en ventaja 2-0 antes de la media hora. Un penal convertido por Troy Parrott y un infortunado gol en contra del propio Kovar —tras un rebote en el travesaño— silenciaron el estadio. Sin embargo, la reacción local no se hizo esperar: Patrik Schick recortó distancias rápidamente desde el punto penal, devolviendo la vida a un conjunto checo que nunca dejó de creer.

En el complemento, la insistencia local tuvo su premio. Ladislav Krejci, tras varios avisos, conectó un frentazo certero para poner el 2-2 definitivo. El marcador no se movió durante la prórroga, a pesar de las intervenciones providenciales de Kelleher y Kovar en ambas porterías, obligando a dirimir el destino de ambas selecciones en la tanda de penaltis.

La redención de Kovar en los doce pasos

La definición por penales fue un duelo de nervios donde los porteros se llevaron todo el protagonismo. Aunque Irlanda tomó ventaja inicial y Kelleher detuvo el disparo de Chytil, Matej Kovar emergió como el salvador de los locales. El arquero detuvo de forma consecutiva los remates de Finn Azaz y Alan Brown, permitiendo que Jan Kliment anotara el 4-3 definitivo que desató la locura en las gradas.

El factor Schick: El delantero del Bayer Leverkusen no falló en sus dos citas con el penal (durante el juego y en la tanda), aportando la jerarquía necesaria en los momentos de mayor presión.

Resistencia irlandesa: El "Ejército Verde" rozó la clasificación gracias a la solidez de Nathan Collins y la puntería de Parrott, pero la falta de contundencia en los penales finales terminó con su sueño mundialista.

A un paso de la Copa del Mundo

Con esta victoria, la República Checa avanza a la ronda final del repechaje de la UEFA. El equipo dirigido por Ivan Hašek ha demostrado una gran capacidad de reacción ante la adversidad, apoyándose en la experiencia de figuras como Tomas Soucek y la seguridad bajo los tres palos de un Kovar que pasó de la mala fortuna del autogol a ser el héroe nacional.

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