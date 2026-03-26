Francia impone su jerarquía: 2-1 ante Brasil previo a la Copa del Mundo

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A solo 77 días del inicio de la Copa del Mundo 2026, el Gillette Stadium fue el escenario de un choque de titanes que dejó claro el presente de ambas selecciones. Francia se llevó el triunfo con una exhibición de efectividad y resistencia, mientras que Brasil, bajo la nueva dirección de Ancelotti, mostró destellos de mejoría pero evidenció que aún está en proceso de construcción frente a un bloque tan sólido como el galo.

El marcador se abrió a los 32 minutos con una genialidad de Kylian Mbappé. Tras una aceleración marca de la casa a pase de Dembélé, el capitán francés definió con una sutil vaselina ante la salida de Ederson, silenciando las dudas sobre su estado físico. En el complemento, y pese a la expulsión de Upamecano por una falta sobre Wesley validada por el VAR, Francia amplió la ventaja. Una brillante combinación colectiva permitió a Hugo Ekitiké repetir la fórmula de la "picadita" para poner el 2-0 transitorio.

El factor Ancelotti y el empuje brasileño

Brasil no bajó los brazos y, con la superioridad numérica, se adueñó de la posesión. El ingreso de Luiz Henrique revolucionó el ataque por la banda derecha, castigando constantemente a Theo Hernández. Fue precisamente un centro de Henrique, tras un desvío, lo que permitió al central Bremer descontar a once minutos del final.

La pizarra de Carletto: El técnico italiano probó a Vinícius Jr. como falso 9, buscando movilidad, aunque la defensa francesa liderada por Konaté supo contener las embestidas.

Ausencias y regresos: La previa estuvo marcada por la exclusión de Neymar, decisión que Ancelotti defendió como parte de su proceso de evaluación. Por otro lado, Endrick regresó a la convocatoria tras su buen momento en el Lyon, aunque no sumó minutos en este encuentro.

Deschamps y el ruido externo

Más allá del resultado, el postpartido estuvo marcado por las preguntas sobre el futuro del banquillo francés. Ante los rumores que sitúan a Zinedine Zidane como su sucesor tras el Mundial, Deschamps se mostró tajante: "Me ocupo de lo que es importante para mí hoy y mañana. No voy a malgastar energía en eso". Con el equipo funcionando a la perfección, el técnico parece tener solo detalles que pulir antes del debut ante Senegal el 16 de junio.

Brasil, por su parte, debutará el 13 de junio frente a Marruecos con la presión de recuperar la ilusión de una hinchada que aún mira con escepticismo el camino hacia la sexta estrella.

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