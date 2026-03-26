El FC Barcelona recibiría una propuesta de 350 millones de euros por Lamine Yamal

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El futuro de Lamine Yamal ha dejado de ser una cuestión puramente deportiva para convertirse en el epicentro de un terremoto financiero.

Desde Francia llega el rumor de una propuesta astronómica: 350 millones de euros por el joven canterano, una cantidad que no solo sacudiría las oficinas del Camp Nou, sino que redefiniría el valor de los futbolistas en la élite mundial. A su corta edad, Yamal ya suma más de 150 partidos oficiales y una nominación al Balón de Oro, cifras que avalan un precio que hace apenas unos años parecía de ciencia ficción.

Para la directiva encabezada por Joan Laporta, la situación es una encrucijada histórica. El club ha insistido en que su "perla" no está en venta, pero la magnitud de la oferta llega en un momento donde el equilibrio financiero sigue siendo la máxima prioridad tras años de dificultades económicas. Vender a Yamal supondría el fin de las deudas, pero también el desmantelamiento del corazón del equipo de Hansi Flick.

El vacío en el ataque y el peso de la decisión

La posible salida del extremo español llega además en un momento crítico para la delantera culé. El equipo sigue buscando un relevo de garantías para Robert Lewandowski, ya que perfiles como el de Ferran Torres no han logrado llenar ese vacío goleador. Perder a la pieza más determinante del ataque obligaría al club a acudir al mercado con urgencia, aunque con las arcas llenas.

Récord histórico: La oferta superaría con creces los 222 millones pagados en 2017, marcando un nuevo techo en la historia del fútbol.

Proyecto vs. Dinero: El Barcelona debe decidir si prefiere la estabilidad económica inmediata o apostar por el talento que está llamado a dominar la próxima década.

La presión es máxima y el asedio por el joven prodigio parece no tener fin. En un fútbol donde los clubes-estado marcan el ritmo, la resistencia del Barcelona será la medida de su ambición para los próximos años.

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