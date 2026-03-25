MLB: los Padres de San Diego envían a restringidos a su estrella japonesa

Suscríbete a nuestros canales

El futuro de Yu Darvish en las Grandes Ligas entra en una fase de pausa prolongada. A sus 39 años, el estelar derecho japonés se encuentra en pleno proceso de recuperación tras una cirugía en el ligamento colateral cubital realizada en noviembre pasado. Al colocarlo en la lista de restringidos, los Padres mantienen los derechos sobre el jugador pero no están obligados a pagarle su salario de 15 millones de dólares correspondiente a este cuarto año de su extensión de contrato.

Esta decisión no es solo médica, sino estratégica. San Diego busca flexibilidad financiera para reforzar una rotación que necesita profundidad. Con el ahorro del contrato de Darvish, las fuentes apuntan a que la gerencia irá con agresividad por Lucas Giolito. Mientras tanto, el veterano lanzador se concentra en una rehabilitación que suele oscilar entre los 12 y 15 meses, lo que prácticamente descarta su participación en el montículo durante este 2026.

¿Retiro o regreso? La postura de Darvish

A pesar de los rumores que circularon en enero sobre un posible adiós definitivo, el cinco veces All-Star ha sido claro en sus redes sociales. Darvish ha manifestado que su prioridad absoluta es la rehabilitación de su codo. "Si llego al punto en que pueda volver a lanzar, empezaré de cero para competir", afirmó el nipón, dejando la puerta abierta a su regreso si el cuerpo responde, pero admitiendo que anunciará su retiro si siente que ya no puede estar al nivel de la competición.

Un historial reciente de ausencias

No es la primera vez que Darvish figura en esta lista. En 2024 ya pasó siete semanas fuera del equipo por asuntos familiares, reincorporándose para la recta final de aquella campaña. Sin embargo, su última aparición no dejó el mejor sabor de boca: tras una temporada irregular, fue relevado temprano en el juego decisivo de la Serie de Comodines en Wrigley Field, en una derrota que eliminó a los Padres.

Con 115 victorias y 13 años de trayectoria en la Gran Carpa, el legado de Darvish como uno de los mayores talentos surgidos de Japón está asegurado. La gran incógnita ahora es si el "Infierno Verde" de las lesiones le permitirá escribir un último capítulo en 2027 o si esta cirugía marcará el final de una carrera legendaria.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.