En busca de un nuevo récord: Ronald Acuña Jr. cerca de hacer historia

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Ronald Acuña Jr. está de vuelta y parece haber dejado atrás cualquier rastro de su lesión de rodilla. Tras una pretemporada espectacular en la que demostró que su fuerza y velocidad están intactas, el jardinero de La Sabana inicia una cuenta regresiva que tiene a todo el mundo del béisbol pendiente de sus turnos al bate. Con 186 jonrones y 205 bases robadas en su cuenta, el "Abusador" solo necesita 14 vuelacercas más para sellar una marca histórica.

Llegar a la cifra de 200-200 (jonrones y robos) a su edad es una hazaña que casi nadie ha logrado en más de un siglo de Grandes Ligas. Solo dos nombres lo consiguieron antes de cumplir los 29 años: Barry Bonds y Mike Trout. Unirse a ellos no es solo una cuestión de números, es la prueba definitiva de que Acuña es uno de los peloteros más completos y dominantes que se han visto en la historia reciente.

¿Por qué es tan difícil este récord?

El béisbol suele premiar o a los jugadores muy fuertes (jonroneros) o a los muy rápidos (corredores). Encontrar a alguien que sea de la élite en ambas categorías es extremadamente raro. Acuña ha demostrado que puede sacar la pelota del parque con la misma facilidad con la que estafa una base, y solo la interrupción por su lesión en 2024 evitó que ya hubiera alcanzado esta meta.

El objetivo: Conectar 14 jonrones lo antes posible.

El reto adicional: Si lo hace en sus primeros 112 juegos de esta temporada, se convertirá en el jugador que más rápido alcanza esta cifra en toda la historia, superando al dominicano Alfonso Soriano.

Un inicio de temporada electrizante

Las sensaciones en los campos de entrenamiento no podrían ser mejores. Con un promedio de bateo y una potencia que asustan a los lanzadores rivales, Acuña Jr. parece decidido a recuperar el tiempo perdido. Para los aficionados venezolanos y los seguidores de Atlanta, cada turno al bate a partir de ahora será una cita con la historia.

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