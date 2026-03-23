El secreto del Clásico Mundial: Daniel Palencia revela cómo hace sus lanzamientos

Suscríbete a nuestros canales

El 17 de marzo de 2026 ya es una fecha sagrada para el deporte venezolano, y el nombre de Daniel Palencia es el encargado de cerrar ese capítulo con letras de oro. Tras la euforia de la celebración, el lanzador cojedeño ha decidido compartir con los aficionados el secreto técnico detrás del pitcheo que fulminó las esperanzas de Estados Unidos en el loanDepot Park: su indescifrable recta de cuatro costuras (four-seam fastball).

Con una frialdad asombrosa para un momento de tanta presión, Palencia explicó que el éxito del lanzamiento no solo reside en la potencia, sino en el movimiento natural e involuntario que adquiere la pelota al salir de su mano. "A veces se sinquea o se sube, pero no es que lo intente hacer, simplemente sale así", confesó el serpentinero natural de San Carlos. Ese efecto de "vida propia" en la bola fue lo que impidió que el prospecto norteamericano Román Anthony pudiera hacer contacto sólido, sentenciando el 3-2 definitivo.

Mecánica de un out histórico

La demostración detallada de su agarre muestra una técnica depurada donde la presión de los dedos sobre las costuras permite una rotación máxima. Este "veneno" añadido a una velocidad que rompe la barrera de las 100 mph convirtió a Palencia en el verdugo ideal para el cierre de la novena entrada.

Su actuación no solo le otorga un lugar en los libros de historia junto a los grandes cerradores del país, sino que ratifica el dominio del pitcheo venezolano en el torneo de selecciones más importante del planeta.

De Cojedes para el mundo

La trayectoria de Palencia en este Clásico Mundial ha sido una progresión de confianza. Lo que comenzó como un brazo potente en el bullpen terminó siendo el cerrojo de una nación. Para los analistas, la clave fue la combinación de su potencia física con una lectura impecable del plato, obligando al rival a perseguir lanzamientos que parecen flotar o caer en el último milisegundo.

Con este título, Venezuela no solo se corona como monarca del béisbol, sino que exporta al mundo una nueva figura de élite en el montículo. El agarre de Palencia será, a partir de ahora, materia de estudio en todas las academias de béisbol del país que sueñan con repetir la hazaña.

Visite nuestra seccion de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.