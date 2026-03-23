Javier Sanoja: el campeón mundial con Venezuela quiere hacer historia en Miami

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Javier Sanoja ha vuelto a los entrenamientos de primavera de los Marlins, pero su estatus en el equipo ha dado un salto gigante. El joven de Maracay fue recibido como un héroe tras su papel crucial en la final del Clásico Mundial 2026, donde su velocidad como corredor emergente y un robo de base clave permitieron a Venezuela vencer 3-2 a Estados Unidos en su propio estadio, el loanDepot Park. Al reintegrarse, Sanoja no solo trajo consigo la medalla de oro, sino una convicción: si Venezuela pudo ser campeona contra todos los pronósticos, los Marlins también pueden serlo.

El ambiente en el clubhouse reflejó la magnitud de la hazaña. Su casillero apareció decorado con banderas venezolanas, y estrellas del equipo como Sandy Alcántara se acercaron para conocer de cerca los detalles de la gesta. Sanoja, apodado la "navaja suiza" por su capacidad para jugar casi cualquier posición en el diamante, confesó que guardará su uniforme del Clásico sin lavar como un tesoro histórico para su familia.

De la familia al terreno

La victoria no solo fue un triunfo deportivo, sino una conexión emocional profunda con sus raíces. Sanoja relató que, en medio de la euforia tras la final, intentó llamar a su madre en Venezuela a las 3:00 a.m., solo para descubrir que ella seguía celebrando en las calles con una multitud. Ese respaldo popular es lo que ahora quiere traducir en compromiso con la ciudad de Miami, un lugar donde la comunidad venezolana vibró con cada jugada del torneo.

Misión 2026

Aunque su rol principal sigue siendo el de super-utility debido a su versatilidad defensiva —avalada por su Guante de Oro en 2025—, su impacto en el Clásico ha elevado las expectativas sobre su liderazgo. Con la temporada de Grandes Ligas a la vuelta de la esquina, Sanoja tiene objetivos claros:

Contagiar la química: Trasladar la unión del vestuario venezolano al de los Marlins.

Romper pronósticos: Demostrar que Miami, al igual que la selección de Venezuela, puede competir y llegar a los playoffs pese a no figurar entre los favoritos iniciales.

Consolidar su bate: Aprovechar el impulso ofensivo del torneo internacional para estabilizar su producción en la alineación titular.

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