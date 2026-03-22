Atletas venezolanos celebran la gloria del Clásico Mundial: así recibieron el trofeo

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La emoción por el primer título mundial de béisbol para Venezuela sigue a flor de piel. Este sábado, el salón “Morochito Rodríguez” del Instituto Nacional de Deportes (IND) se convirtió en el epicentro del orgullo nacional al recibir el trofeo conquistado por los "Héroes del 26". En un acto cargado de simbolismo, deportistas de élite y trabajadores del Ministerio del Deporte pudieron compartir de cerca con la estatuilla que certifica a Venezuela como la mejor selección del planeta.

Para los atletas de otras disciplinas, la presencia del trofeo representa mucho más que un éxito del béisbol; es una inyección de motivación para sus propias carreras. La gimnasta Milca León destacó que ver la copa de cerca es un recordatorio del potencial que tiene el deportista venezolano para triunfar en cualquier escenario internacional, mientras que figuras del karate y el voleibol sentado calificaron la experiencia como única e irrepetible.

Inspiración para el ciclo olímpico

El esgrimista Miguel Figueroa y el karateca Alan Miquelena coincidieron en que este logro ha generado una conexión especial en todo el ecosistema deportivo del país. La hazaña conseguida en el loanDepot Park de Miami ha servido para estrechar lazos entre federaciones, demostrando que el triunfo de los peloteros es, en realidad, un triunfo de todo el deporte nacional.

La expectativa crece también por el impacto que tendrá este título en las estadísticas internacionales. Se espera que, con la actualización de los próximos días, Venezuela asuma el puesto número uno del ranking mundial de la WBSC, un hito sin precedentes que refleja el dominio actual del país en la disciplina.

Gira nacional: La copa va al encuentro de su gente

Este evento en el IND es solo el punto de partida. Las autoridades deportivas confirmaron que el trofeo del Clásico Mundial iniciará un recorrido por los distintos estados de Venezuela. El objetivo es que la fanaticada, que apoyó a la distancia cada entrada del torneo, pueda disfrutar de cerca del premio y celebrar junto a las autoridades locales la mayor hazaña en la historia del béisbol criollo.

Por otro lado, la jornada deportiva en el país no se detuvo solo en la capital; en Elorza, la 3ra Válida Nacional de Coleo también se sumó al ambiente festivo, demostrando que el deporte recio y las tradiciones siguen vibrando en sintonía con los éxitos internacionales del país.

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