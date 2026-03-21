Yulimar Rojas gana medalla de plata en el Mundial Indoor de Torún 2026

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Venezuela entera contuvo el aliento este sábado 21 de marzo. Yulimar Rojas, la mujer que ha elevado el salto triple a una forma de arte, regresó al podio de un Campeonato Mundial de Atletismo en Pista Cubierta al alcanzar una marca de 14.86 metros. Si bien el metal fue plateado, el significado es de oro puro: es la confirmación oficial de que la reina ha vuelto a la élite tras superar los procesos de recuperación física que la mantuvieron alejada de su mejor versión.

La competencia fue un duelo de titanes del Caribe. La cubana Leyanis Pérez defendió su gran momento con un salto de 14.95 metros, asegurando la presea dorada. Por su parte, la representante de Senegal, Saly Sarr, completó el podio al llevarse el bronce con un registro de 14.70 metros.

Superando la adversidad en la fosa

El camino hacia la plata no fue sencillo para la pupila de Iván Pedroso. Yulimar enfrentó una final accidentada, acumulando tres intentos fallidos que pusieron a prueba su temple en la pista de Polonia. Sin embargo, haciendo gala de esa mentalidad de acero que la caracteriza, logró ajustar su carrera y técnica para clavar los 14.86 metros en su quinta oportunidad, asegurando así su regreso al podio mundialista.

Este resultado es una clara señal de su curva de rendimiento ascendente tras haber marcado 14.95 metros en la Copa Iberdrola en España el pasado febrero. Rojas, quien posee el récord mundial absoluto de 15.74 metros, ha dejado claro que su objetivo sigue siendo dominar la disciplina y recuperar la hegemonía total en las próximas citas internacionales.

Una leyenda que no deja de crecer

Con esta nueva presea, Yulimar Rojas suma otro hito a un palmarés que parece de otra galaxia:

Oro Olímpico en Tokio 2020.

Tetracampeona Mundial al aire libre (2017, 2019, 2022, 2023).

Triple Corona Mundial bajo techo (2016, 2018, 2022).

Plata Mundial Indoor en Polonia 2026.

El desempeño de Yulimar fue calificado por su equipo técnico como un regreso triunfal a la élite. La "Reina" ha vuelto a volar y, aunque esta vez el escalón más alto fue para Cuba, el mundo del atletismo sabe que Venezuela tiene a su máxima estrella lista para seguir asaltando la barrera de los 16 metros.

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