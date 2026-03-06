Agonía y victoria en Balaídos: el Real Madrid recorta distancias con el Barcelona

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid logró una victoria balsámica este viernes 6 de marzo de 2026 en su visita al Estadio Abanca Balaídos. En un encuentro correspondiente a la jornada 27, los dirigidos por Álvaro Arbeloa sufrieron hasta el último suspiro para llevarse tres puntos fundamentales que los mantienen en la persecución directa del FC Barcelona, líder del campeonato.

El partido comenzó de cara para el conjunto madrileño gracias a la potencia de Aurélien Tchouaméni, quien al minuto 11 abrió el marcador con un potente disparo tras una asistencia de Arda Güler. Sin embargo, el Celta de Vigo, que se mantiene en una meritoria sexta posición, no bajó los brazos y logró igualar las acciones al minuto 25 por intermedio de Borja Iglesias, quien aprovechó un desajuste defensivo para batir a Courtois.

El "Halcón" rescata los tres puntos

La segunda mitad estuvo marcada por el dominio estéril del Madrid y la peligrosidad del Celta al contragolpe. El dramatismo aumentó cuando Iago Aspas estrelló un balón en el poste al minuto 87, lo que estuvo a punto de dejar al equipo blanco prácticamente fuera de la lucha por el título. No fue sino hasta el minuto 94 cuando apareció Federico Valverde; el uruguayo sacó un remate desde media distancia que, tras desviarse levemente en un defensor, se coló en la portería de Radu para sellar el 1-2 definitivo.

Esta victoria representa un tanque de oxígeno para el ciclo de Arbeloa, quien asumió el banquillo en enero y venía de resultados cuestionados. Con este triunfo, el Real Madrid alcanza los 63 puntos y presiona al Barcelona, que deberá cumplir en su compromiso dominical para mantener la ventaja. El Celta, a pesar de la derrota en la agonía, demostró por qué es uno de los equipos más sólidos de la zona europea en esta temporada.

