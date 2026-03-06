¡Victoria Vinotinto! Venezuela debuta en el Clásico Mundial de Béisbol con paso firme

Suscríbete a nuestros canales

El loanDepot Park de Miami fue el escenario de un estreno triunfal para Venezuela en la sexta edición del Clásico Mundial de Béisbol. El conjunto criollo demostró un equilibrio notable entre una ofensiva oportuna y un cuerpo de lanzadores hermético para superar 6-2 a Países Bajos, sumando así su primer éxito en el Grupo D.

Desde el primer inning, el equipo dirigido por Omar López impuso condiciones. Ronald Acuña Jr. cumplió con su rol de primer bate al conectar un doblete que encendió la chispa, permitiendo que Luis Arráez trajera la primera carrera con un sencillo. Aunque los europeos lograron igualar las acciones momentáneamente en el segundo tramo ante los envíos del abridor Ranger Suárez, la respuesta venezolana no se hizo esperar. El joven Javier Sanoja se llevó los reflectores al conectar un cuadrangular solitario por el jardín izquierdo, devolviendo una ventaja que la selección no volvería a perder en todo el encuentro.

El momento definitivo del compromiso llegó en la quinta entrada, cuando la paciencia y el contacto de los bates nacionales fabricaron un rally de cuatro anotaciones. Tras llenar las bases, Luis Arráez negoció un boleto para impulsar una carrera "de caballito", seguido por un sencillo remolcador de dos rayitas de Wilson Contreras y un imparable de Wilyer Abreu que puso cifras definitivas al ataque. Este despliegue ofensivo brindó la tranquilidad necesaria para que el bullpen gestionara el resto del choque con solvencia.

En la lomita, Ranger Suárez se acreditó la victoria tras una labor sólida, apoyado por un relevo imperial compuesto por Eduard Bazardo, Luinder Ávila y José Buttó, quienes apagaron cualquier intento de rebelión neerlandesa. El cierre del partido estuvo a cargo de Andrés Machado y Daniel Palencia, este último sellando el triunfo con dos ponches en el noveno capítulo. Con este resultado, Venezuela da un paso firme hacia la clasificación y se prepara para sus próximos desafíos en el llamado "grupo de la muerte".

