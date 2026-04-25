Albert Pujols asume la presidencia de operaciones de béisbol de las Estrellas Orientales

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Las Estrellas Orientales anunciaron este viernes la designación de Albert Pujols como su nuevo presidente de operaciones de béisbol. El histórico exinicialista, quien ya se encuentra ejerciendo sus funciones, llega al equipo con sede en San Pedro de Macorís para encabezar la estrategia deportiva de la organización. Este nombramiento representa un nuevo paso en la carrera directiva de Pujols, quien se ha consolidado rápidamente en los despachos tras colgar los ganchos al finalizar la temporada 2022 de las Grandes Ligas.

La trayectoria reciente de Pujols como ejecutivo ha sido notable. Antes de unirse a las Estrellas, desempeñó el rol de gerente de los Leones del Escogido, logrando el campeonato de la Liga de Béisbol Profesional de la República Dominicana (LIDOM) en la zafra 2024-2025. Asimismo, lideró la gerencia del equipo dominicano en el Clásico Mundial de Béisbol disputado el pasado mes de marzo. Estas experiencias previas, sumadas a su labor como asesor especial de los Angelinos de Los Ángeles, avalan su capacidad para gestionar el talento y las operaciones de un club profesional.

El ingeniero Miguel Feris, presidente de las Estrellas Orientales, destacó el valor incalculable que representa contar con la sabiduría de una de las figuras más ilustres en la historia de las Mayores. Durante su carrera de 22 temporadas con los Cardenales de San Luis y los Angelinos, Pujols acumuló registros que lo sitúan en la élite histórica del deporte: 703 jonrones (cuarto de todos los tiempos), 2.218 carreras impulsadas (segundo de la historia) y 3.384 imparables. Sus tres premios al Jugador Más Valioso y sus 11 convocatorias al Juego de Estrellas lo perfilan como un candidato seguro al Salón de la Fama de Cooperstown en su primer año de elegibilidad.

Con esta incorporación, las Estrellas Orientales buscan capitalizar la mentalidad ganadora y el conocimiento técnico de Pujols para fortalecer su estructura competitiva. La llegada del "Máquina" a la presidencia de operaciones no solo eleva el perfil de la organización, sino que también genera altas expectativas entre la fanaticada de los verdes, quienes esperan que su liderazgo se traduzca en éxitos inmediatos dentro del exigente circuito dominicano. Su enfoque ahora estará en la confección de una plantilla capaz de mantener el protagonismo del equipo en las próximas temporadas de la LIDOM.

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