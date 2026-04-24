Baja de impacto en Roland Garros: Carlos Alcaraz renuncia por lesión de muñeca

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El mundo del tenis ha recibido una noticia de gran calado este viernes: Carlos Alcaraz no participará en Roland Garros 2026. El tenista murciano anunció a través de sus redes sociales que la lesión en su muñeca derecha, sufrida el pasado 14 de abril durante el Barcelona Open Banc Sabadell, le impedirá defender el título en la tierra batida parisina. Tras someterse a nuevas pruebas médicas esta mañana, los resultados confirmaron que el proceso de recuperación aún requiere tiempo, descartando su presencia en el segundo "major" de la temporada.

La ausencia de Alcaraz tendrá consecuencias inmediatas y severas en el ranking ATP. El jugador de El Palmar, que el próximo 5 de mayo cumplirá 23 años, restará 3.000 puntos de su casillero (1.000 por el título de Roma y 2.000 por el campeonato de Roland Garros), perdiendo la oportunidad de encadenar su tercera corona consecutiva en la Philippe Chatrier. Esta situación deja a Jannik Sinner, actual número uno del mundo, con una ventaja de más de 3.400 puntos sobre el español, consolidando su dominio en la cima del tenis mundial y posicionándolo como el gran favorito para completar el Grand Slam en París.

El objetivo del pupilo de Samuel López se traslada ahora a la gira sobre hierba. Tras aparecer recientemente en Madrid con una férula en su mano derecha, Alcaraz espera estar plenamente recuperado para los torneos de Queen's, donde defiende 500 puntos, y Wimbledon, cita en la que defiende los 1.300 puntos de la final anterior. Si los plazos se cumplen, habrán pasado 62 días entre su retiro en el Godó y su regreso oficial a la competición en suelo británico, priorizando una rehabilitación total antes de forzar su regreso.

Este retiro representa la primera ausencia de Alcaraz en un torneo de Grand Slam en los últimos tres años, siendo su última renuncia el Abierto de Australia de 2023 por una lesión muscular. Su baja permite la entrada directa al cuadro principal del francés Dani Mérida. Para Alcaraz, queda postergado el sueño de conquistar los cuatro grandes en un mismo año calendario, enfocando ahora todos sus esfuerzos en llegar en condiciones óptimas a la superficie de césped para defender su estatus en el circuito profesional.

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