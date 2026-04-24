Tenis de élite en el Santiago Bernabéu: Nadal y Sinner inauguran una pista de tierra batida

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El Estadio Santiago Bernabéu sumó un nuevo hito a su historial de versatilidad al instalar una pista de tenis de tierra batida en el corazón de su estructura. Este jueves, el recinto fue el escenario de un encuentro único que reunió a la leyenda española Rafa Nadal y al actual número uno del ranking ATP, el italiano Jannik Sinner, junto a las estrellas del Real Madrid, Jude Bellingham y Thibaut Courtois. Bajo la mirada del presidente de la institución merengue, Florentino Pérez, quien participó de forma simbólica como juez de silla, las figuras disfrutaron de un peloteo distendido que sirvió para estrenar oficialmente la superficie.

La iniciativa forma parte de las innovaciones del Mutua Madrid Open para ofrecer a los jugadores una experiencia que trascienda lo deportivo. La pista ha sido concebida principalmente para entrenamientos y sesiones fotográficas, permitiendo que cualquier tenista del cuadro que lo solicite pueda practicar en el emblemático estadio sin abandonar su preparación principal en la Caja Mágica. A la inauguración también asistieron personalidades del tenis como Feliciano López y Garbiñe Muguruza, directores del torneo, además de la número uno del mundo femenina, Iga Swiatek, y la futbolista colombiana del Real Madrid Femenino, Linda Caicedo.

El evento dejó imágenes curiosas, como la presencia del hijo de Rafa Nadal en la pista con una raqueta en mano, compartiendo el momento con su padre y los futbolistas. Este despliegue técnico refuerza la capacidad del Bernabéu para albergar eventos de escala global, sumándose a su reciente historial de conciertos, partidos de la NFL y otras disciplinas deportivas, evidenciando el éxito de su última gran remodelación tecnológica.

Con esta alianza estratégica entre el Real Madrid y el torneo madrileño, la capital española reafirma su posición como epicentro del deporte mundial durante el mes de abril. La pista del Santiago Bernabéu estará disponible de forma voluntaria para los atletas, quienes ahora tienen la oportunidad de entrenar en uno de los escenarios más imponentes del fútbol mundial mientras compiten por el título del Masters 1.000.

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