Venezuela impone su ley en las pesas: Triple corona dorada y récords en Panamá 2026

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La selección venezolana de levantamiento de pesas firmó un inicio arrollador en los IV Juegos Suramericanos de la Juventud Panamá 2026. En el Gimnasio Atheyna Bylon, los atletas criollos conquistaron tres medallas de oro y una de bronce durante la primera fecha de la disciplina. La gran protagonista de la jornada fue la carabobeña Arianye Echandia, quien no solo se colgó el metal dorado en la categoría de los 53 kg, sino que estableció tres récords panamericanos al registrar un total olímpico de 185 kg, demostrando una evolución notable tras su subcampeonato mundial en 2025.

Echandia dictó una auténtica cátedra de halterofilia al completar seis movimientos efectivos. En la modalidad de arranque, la pesista nacional impuso una marca panamericana de 82 kg. Posteriormente, en el envión (dos tiempos), mantuvo su dominio absoluto al levantar sucesivamente 93 kg, 99 kg y 103 kg, registro que también significó un nuevo récord para la región. "Más que un logro personal, dejo el nombre de un país por el cielo", afirmó la campeona tras superar ampliamente a sus competidoras de Colombia y Brasil.

La cosecha dorada continuó con el apureño David Linares, quien exhibió una superioridad física incontestable en la división de los 63 kg. Linares se alzó con el título suramericano al acumular un total de 251 kg, dejando en el camino a los representantes de Argentina y Colombia. El joven atleta dominó el arranque con 117 kg y sentenció la competencia en su primer intento de envión con 134 kg. Según explicó el propio pesista, la estrategia del equipo se centró en asegurar el oro temprano para luego buscar mejorar sus marcas personales.

La jornada también fue testigo de una "remontada descomunal" por parte de la zuliana Elizabeth Cuen en los 53 kg femeninos. Pese a un inicio complicado en el arranque, donde falló sus dos primeros intentos, Cuen demostró una notable fortaleza mental para recuperarse en los dos tiempos y cerrar con un total de 176 kg que le valió el primer lugar del podio. Finalmente, el medallero nacional en pesas se completó con el bronce de Osneiber Pirona en los 71 kg masculinos (259 kg), redondeando una actuación que sitúa a Venezuela como la potencia a vencer en las plataformas panameñas.

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