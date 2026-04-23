Hazaña dorada en Panamá: Elizabeth Cuen se corona campeona en los Juegos Suramericanos

Suscríbete a nuestros canales

El orgullo del estado Zulia alcanzó su punto máximo en la jornada inaugural del levantamiento de pesas de los Juegos Suramericanos. Elizabeth Cuen, oriunda del municipio San Francisco, se alzó con la gloria en la categoría de los 58 kilogramos, logrando una actuación que combinó fortaleza física y una destacada resiliencia mental. En la plataforma del Centro de Entrenamiento «Tierra de Campeones Atheyna Bylon», en Panamá, la atleta criolla logró imponerse a sus rivales sudamericanas para colgarse la presea dorada y sumar un éxito más al palmarés del deporte regional y nacional.

La competencia exigió el máximo esfuerzo de la sanfranciscana tras un inicio complicado en la modalidad de arranque. Cuen enfrentó momentos de tensión al fallar sus dos primeros intentos sobre los 77 kilogramos; sin embargo, logró dominar el peso en su última oportunidad para mantenerse en la disputa por el podio. Esta capacidad de respuesta fue el preámbulo de lo que vendría en la siguiente etapa, donde la venezolana demostró por qué es una de las referentes actuales de la halterofilia en la región, superando la presión inicial con una técnica depurada.

El desenlace de la prueba llegó en el envión, fase en la que la pesista dio una cátedra de efectividad al completar sus tres movimientos sin fallos. Con marcas sucesivas de 96 kg, 99 kg y un levantamiento final de 100 kg, Cuen cerró su participación con un total olímpico de 176 kilogramos. Este registro fue suficiente para asegurar el título suramericano, superando los registros de las delegaciones de Brasil y Argentina que escoltaron a la venezolana en una de las divisiones más competitivas de la jornada inaugural.

Con este triunfo, Venezuela consolida su posición en el tercer lugar del medallero general de los juegos, acumulando un total de 53 preseas. La victoria de Cuen se suma a las obtenidas por David Linares y Arianye Echandia, ratificando el dominio de la delegación nacional en las pesas. La acción en suelo panameño continuará este jueves, con la expectativa de que el equipo criollo siga escalando posiciones y sumando metales dorados en su objetivo de alcanzar la cima del podio continental.

Visite nuestra sección de: Deportes.

Para mantenerte informado sigue nuestros canales en Telegram, WhatsApp y Youtube.