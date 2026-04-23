Rumbo al sueño continental: Venezuela define sus convocadas para el Sudamericano Femenino Sub-17

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La seleccionadora nacional Dayana Frías hizo oficial la lista de las 22 futbolistas convocadas para defender la camiseta de Venezuela en el próximo Campeonato Sudamericano Sub-17. El certamen, que se celebrará en Paraguay del 30 de abril al 9 de mayo, representa el desafío más importante del año para esta categoría, que busca emular los éxitos históricos del balompié femenino juvenil en el país. El grupo seleccionado combina talento de los torneos locales con piezas de proyección que han destacado en los recientes módulos de preparación realizados por el cuerpo técnico.

El plantel está conformado por las porteras Valeria Rebanales y Camila Pérez, quienes estarán resguardadas por una línea defensiva de siete jugadoras integrada por Dariana Medina, Abril Alejo, Brihana Monsalve, Mariangeles Ávila, Karla Alfonzo, Diana Molina y Wiljerlys Antequera. En la zona medular, el equilibrio y la creación de juego recaerán sobre Victoria Montero, Astrid Granadillo, Anabella Figueredo, Mygleydis Bolsegui, Natalia Bermudez y Erika Bovell, quienes tendrán la responsabilidad de conectar con un frente de ataque sumamente poblado y veloz.

La ofensiva criolla se presenta como una de las principales armas del equipo, contando con siete delanteras: Orliany Durán, Camila Leal, Juneski Flores, Mara Briceño, Diana Bravo, Andrea Suárez y Valery Nuñez. Esta profundidad en el ataque sugiere una propuesta ambiciosa por parte de Frías, quien apuesta por la rotación y la intensidad física para desgastar a los rivales. La preparación previa se ha centrado en fortalecer la cohesión táctica y la definición, factores clave para sobrevivir a una fase de grupos que exigirá máxima concentración.

Venezuela ha quedado encuadrada en el exigente Grupo A, donde deberá medirse ante la anfitriona Paraguay, además de las selecciones de Colombia, Chile y Argentina. El debut de la Vinotinto está programado para el jueves 30 de abril a las 4:30 p.m. frente a la escuadra chilena, en lo que se perfila como un duelo determinante para marcar el ritmo en la competición. Con un formato que no permite margen de error, las juveniles venezolanas inician su camino con el objetivo de asegurar uno de los boletos hacia la cita mundialista de la categoría.

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