Caracas FC define el rumbo: este será el nuevo director técnico tras la renuncia de Aristeguieta

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El Caracas FC atraviesa horas de profunda reestructuración tras confirmarse la renuncia de Fernando Aristeguieta al cargo de director técnico. La decisión del estratega se produjo la mañana de este miércoles, apenas dos días después de que el conjunto capitalino quedara matemáticamente fuera del Torneo Apertura tras empatar ante Zamora en Barinas. La temprana eliminación del equipo con el palmarés más amplio del país precipitó el cierre de este ciclo, obligando a la gerencia a buscar una solución inmediata para afrontar los compromisos restantes de la temporada y la Copa Sudamericana.

Ante la vacante, la institución optó por un perfil de confianza y conocimiento interno al designar a Henry Meléndez como entrenador interino. Meléndez no es un extraño en el banquillo "Rojo", pues este nombramiento representa su tercer proceso de interinato con el club, habiendo cumplido funciones similares en 2022 tras la salida de Francesco Stifano y nuevamente en 2024 al sustituir a Leonardo González. Su familiaridad con el ecosistema del equipo y las categorías inferiores fue determinante para que la directiva le confiara la transición hasta el final del actual semestre.

La designación de Meléndez tiene un matiz particular, ya que el técnico venía desempeñándose como asistente de Aristeguieta desde su llegada al club, aunque había sido removido de su puesto en los últimos días previos a la renuncia del titular. Su regreso a la línea de mando principal busca estabilizar a un vestuario golpeado por los resultados adversos y la falta de consistencia futbolística que ha caracterizado al equipo en los meses recientes. La prioridad ahora será recuperar el ánimo competitivo y ajustar las piezas necesarias para evitar un cierre de semestre aún más accidentado en el plano internacional.

Con este movimiento, el Caracas FC gana tiempo para evaluar perfiles de cara al Torneo Clausura, donde la exigencia institucional será máxima para revertir la mala imagen dejada en la primera mitad del año. Meléndez tendrá la responsabilidad de dirigir los encuentros finales y sentar las bases de lo que deberá ser una renovación profunda de la plantilla y el sistema de juego. El objetivo final sigue siendo el mismo: devolver al equipo avileño a los puestos de vanguardia que históricamente le corresponden y cumplir con las expectativas de una afición que exige resultados inmediatos.

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