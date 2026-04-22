Ronald Acuña Jr. descarta fractura: alivio en los Bravos de Atlanta

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Los Bravos de Atlanta recibieron noticias alentadoras este lunes tras el susto vivido en el Nationals Park. Ronald Acuña Jr., quien tuvo que retirarse prematuramente del compromiso donde su equipo se impuso 9-4, fue sometido a estudios de rayos X que descartaron cualquier tipo de fractura o daño estructural en su mano izquierda. El oriundo de La Sabana fue impactado por la bola en dos ocasiones durante el mismo juego: primero en el cuarto episodio, donde el protector amortiguó el golpe, y nuevamente en el sexto acto, siendo este último el que forzó su salida del terreno.

El cuerpo médico de la organización ha catalogado el estatus del vigente Jugador Más Valioso como "día a día", lo que implica que su regreso a la alineación dependerá de la evolución de la inflamación y el dolor en la zona afectada. Esta medida busca prevenir complicaciones mayores en una extremidad fundamental para el swing del patrullero, especialmente considerando la intensidad del calendario en este primer mes de competencia. La gerencia de Atlanta prefiere actuar con cautela para asegurar que su principal figura esté plenamente recuperada antes de retomar la acción diaria.

En el aspecto estadístico, la temporada 2026 ha comenzado con un ritmo discreto para el estelar venezolano en comparación con sus registros históricos. Tras 23 juegos disputados, Acuña Jr. mantiene un promedio de bateo de .244, acumulando 21 indiscutibles entre los que destacan cinco dobles, un triple y un solo cuadrangular. A pesar de este arranque lento con el madero, su presencia en las bases y su capacidad de generar presión sobre los lanzadores rivales siguen siendo elementos estratégicos para el esquema ofensivo del mánager Brian Snitker.

Afortunadamente para la organización de Georgia, el desempeño colectivo ha logrado compensar la baja producción individual de su estrella. Los Bravos de Atlanta se mantienen como uno de los equipos más dominantes en este inicio de campaña, compartiendo los mejores registros de las Grandes Ligas junto a los Dodgers de Los Ángeles. Con una marca de 16-7 y una racha de seis victorias consecutivas, el equipo lidera cómodamente la División Este de la Liga Nacional, manteniendo una ventaja de cinco juegos que les otorga la tranquilidad necesaria para esperar el regreso óptimo de "El Abusador".

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