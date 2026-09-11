Alexander Zverev vence a Karen Khachanov y clasifica a la final del US Open

El tenista alemán Alexander Zverev aseguró el primer cupo a la final del Abierto de Estados Unidos tras superar en tres parciales con marcador de 6-3, 7-6 y 7-6 al ruso Karen Khachanov, durante el encuentro de semifinales disputado en la pista del Arthur Ashe Stadium.

El jugador nativo de Hamburgo accedió a la sexta final de Grand Slam dentro de su trayectoria profesional y a la segunda en el certamen neoyorquino, escenario donde disputó el choque decisivo en la edición de 2020 ante el austriaco Dominic Thiem.

Zverev, quien viene de adjudicarse el trofeo en Roland Garros frente al italiano Flavio Cobolli, buscará conquistar su segundo título de categoría Major durante la presente temporada 2026. En su historial en finales continentales figuran además los subcampeonatos en el propio US Open 2020, Roland Garros 2024, el Abierto de Australia 2025 y Wimbledon 2026.

Tras sellar la victoria en sets corridos, la primera raqueta alemana aguarda en el cruce por el campeonato al ganador de la llave semifinal entre los estadounidenses Frances Tiafoe y Ben Shelton.

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