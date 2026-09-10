Venezuela asciende al cuarto lugar del ranking mundial femenino de la WBSC

La selección nacional de béisbol femenino conquistó la cuarta casilla de la clasificación mundial elaborada por la Confederación Mundial de Béisbol y Softbol (WBSC), de acuerdo con la actualización oficial difundida por el organismo rector del deporte de las cuatro esquinas.

El combinado tricolor registró un total de 1.248 unidades en el escalafón internacional, rendimiento que le permitió escalar un peldaño en la tabla general para superar a China Taipéi. La acumulación de puntos se concretó tras computar las actuaciones de la fase de grupos de la IX Copa Mundial de Béisbol Femenino, celebrada durante el pasado mes de agosto.

La tabla de posiciones globale permanece encabezada por Japón, potencia de la disciplina que suma 2.075 puntos, seguida por Estados Unidos con 1.428 unidades y Canadá en la tercera casilla con 1.365 puntos. Tras el ascenso de la representación venezolana al cuarto puesto y el desplazamiento de China Taipéi al quinto lugar, la delegación nacional se prepara para medirse contra las principales potencias del ranking en la fase final del certamen mundialista programado para junio de 2027 en Rockford, Estados Unidos.

El reporte del ente rector incluyó a 28 programas nacionales e introdujo variaciones significativas en el cuadro general, destacando el repunte de la selección de Filipinas —que escaló diez posiciones para ubicarse en el renglón 11—, así como los avances de Australia al séptimo puesto y Corea del Sur a la octava casilla del tablero internacional.

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