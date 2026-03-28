Aryna Sabalenka se corona en Miami: victoria histórica contra Coco Gauff

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Aryna Sabalenka inscribió este sábado su nombre en los libros de oro del tenis mundial. En una final de altísimo nivel disputada en Florida, la bielorrusa demostró por qué es la actual dominadora del ranking al superar la resistencia de Gauff en el decimotercer enfrentamiento de su rivalidad personal. Sabalenka comenzó el encuentro de forma arrolladora, exhibiendo una potencia inalcanzable en el primer set, donde su orden táctico y la profundidad de sus tiros dejaron sin argumentos a la joven norteamericana.

A pesar del golpe inicial, Coco Gauff reaccionó en la segunda manga impulsada por el apoyo del público local. La estadounidense ajustó su juego, imprimió mayor efecto a su derecha y aprovechó las imprecisiones de Sabalenka para quebrar en el décimo juego, forzando así un set definitivo. Sin embargo, la jerarquía de la número 1 reapareció en el momento justo; Aryna recuperó la intensidad de piernas y logró un quiebre tempranero en el tercer parcial que supo administrar con solidez hasta sellar el 6-3 definitivo.

La conquista del "Sunshine Double" coloca a Sabalenka en un olimpo reservado para leyendas. Antes de este sábado, solo Steffi Graf, Kim Clijsters, Victoria Azarenka e Iga Swiatek habían logrado encadenar los títulos de los dos primeros WTA 1000 del año. Este doblete no solo consolida su liderato en el ranking, sino que envía un mensaje de autoridad de cara a la gira de tierra batida que comenzará próximamente.

Gauff, por su parte, sale de Miami habiendo demostrado una notable inteligencia táctica y capacidad de sufrimiento, consolidándose como la principal amenaza para el reinado de la bielorrusa. No obstante, la noche perteneció a una Sabalenka imperturbable al servicio, quien celebró con euforia un trofeo que la posiciona como la gran candidata a batir récords históricos en las próximas grandes citas del calendario.

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