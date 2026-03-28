Jannik Sinner hace historia y clasifica a otra final: victoria aplastante contra Zverev

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Jannik Sinner sigue escribiendo una temporada de ensueño y este viernes volvió a demostrar por qué es el tenista más en forma del circuito. En una exhibición de solidez que duró casi dos horas, el italiano extendió su racha ganadora sobre Zverev a siete partidos consecutivos, frustrando cualquier intento de remontada del alemán. Con un servicio impecable y una mentalidad de hierro en los momentos críticos, Sinner salvó las dos opciones de quiebre que enfrentó para sellar su pase al partido por el campeonato.

Con este triunfo, el joven maravilla de San Cándido iguala a leyendas como Pete Sampras y Andy Murray con cuatro finales disputadas en el Masters 1000 de Miami. Su paso por el torneo ha sido una aplanadora: acumula 16 victorias seguidas en esta categoría de torneos y ha ganado los 32 sets que ha disputado en dicha racha, una estadística que asusta a cualquier rival que se cruce en su camino.

La cita con la historia ante Lehecka

El último obstáculo entre Sinner y la gloria es el checo Jiri Lehecka, quien alcanzó en Miami su primera final de Masters 1000 tras una irrupción sorprendente en el cuadro. El domingo no solo estará en juego el trofeo, sino la posibilidad de que Sinner complete el esquivo "Doblete del Sol".

El historial: Sinner lidera los enfrentamientos directos ante Lehecka con un contundente 3-0.

La marca: De ganar, se uniría al selecto club de tenistas que han conquistado Indian Wells y Miami el mismo año, rompiendo una sequía de nueve temporadas desde el hito de Federer.

El ranking: Pase lo que pase en la final, el italiano se mantiene firme en la persecución del número 1 del mundo, consolidando su ascenso al top 2 del ranking PIF ATP.

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