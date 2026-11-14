Así llega Venezuela a la final del Mundial Sub-23 tras superar a Puerto Rico

Con registro perfecto de seis victorias sin derrotas, la selección de Venezuela llega a la final del VI Campeonato Mundial de Béisbol Sub-23 en Nicaragua, consolidada como el equipo más sólido del certamen tras asegurar su boleto al duelo por la medalla de oro mediante un triunfo 8-7 en entradas extras frente a Puerto Rico.

El conjunto dirigido por Néstor Corredor selló su sexto lauro al hilo en el Estadio Nacional Soberanía luego de sobreponerse a un exigente intercambio ofensivo que incluyó un racimo inicial de cuatro carreras en el primer episodio y tres anotaciones más en el quinto, manteniendo la paridad ante las reacciones boricuas hasta forzar la definición en el octavo capítulo bajo la regla de desempate.

La efectividad colectiva en instancias decisivas quedó reflejada en el cierre de ese duelo clasificatorio, donde el cuadro interior neutralizó el ataque rival con una doble matanza iniciada por el tercera base Diego González y el jardinero Joan Delgado conectó el imparable ganador hacia la pradera central con las bases llenas.

En el plano individual, el rendimiento numérico de la novena criolla está respaldado por el aporte ofensivo de Johnfrank López, quien ligó de 4-3 con dos anotadas y una empujada en la semifinal, junto a Lewis Castillo (de 4-2), Brailyn Antúnez (dos remolcadas) y el relevista Albert Rivas desde el montículo, cifras que sostienen el invicto nacional a la espera de su rival definitivo por el título mundial.

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