¡A uno de la gloria! Venezuela deja en el terreno a Puerto Rico y avanza a la final del Mundial sub-23

La selección de béisbol Sub-23 de Venezuela clasificó a la final del campeonato mundial en Nicaragua con marca invicta de 4-0 en la Super Ronda, tras derrotar 8-7 a Puerto Rico en ocho entradas. El equipo disputará el título del torneo el próximo domingo.

Antes de superar a la novena puertorriqueña, los venezolanos derrotaron a Sudáfrica, Gran Bretaña, Corea del Sur, Cuba, Japón y Australia, y tendrá un último compromiso de la Súper Ronda ante China Taipéi, esperando por rival para el decisivo encuentro.

¿Cómo se gestó el triunfo ante Puerto Rico?

El cuerpo de lanzadores venezolano permitió 11 imparables y otorgó seis bases por bolas durante el compromiso. El abridor Yujanyer Herrera recibió una carrera en el primer tramo mediante sencillo de Juan Cruz. En el segundo capítulo, Puerto Rico amplió su ventaja por un lanzamiento descontrolado que permitió anotar a Javier Crespo, seguido de un hit de Elder George que impulsó dos carreras más, informó El Nacional.

Venezuela igualó la pizarra en el cierre del primer inning con cuatro anotaciones. Tras un boleto a Joan Delgado y un hit de Lewis Castillo, Johnfrank Salazar y Giovanny Rivero conectaron batazos impulsores. Diego González sumó la tercera rayita con otro imparable y un doble robo produjo la cuarta carrera.

En el quinto episodio, el equipo venezolano tomó la delantera. Con las bases congestionadas tras hits de Lewis Castillo, Salazar y Rivero, Brailyn Chourio conectó un imparable que remolcó dos carreras y Jesús Castillo añadió la séptima anotación con otro sencillo. Puerto Rico empató el marcador 7-7 en el sexto inning con un rally de tres carreras, destacado por un doble de dos impulsadas de Yamvier Carrero.

El extrainning definió todo

Bajo el reglamento del torneo a siete episodios, el duelo se extendió al octavo inning con corredores automáticos en primera y segunda base. El relevista Albert Silva retiró la parte alta de la entrada sin permitir carreras para adjudicarse el triunfo.

En el cierre del capítulo, Luis Caicuto avanzó a los corredores con un toque de sacrificio ante el lanzador Yandiel Rivera, Jesús Castillo recibió boleto intencional y Joan Delgado conectó un hit por el jardín central que impulsó la carrera definitiva.

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